Motorista foi preso em Vila Isabel

Publicado 05/12/2020 17:05 | Atualizado 05/12/2020 17:08

Rio - Agentes do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) prenderam, neste sábado, um homem de 41 anos dirigindo alcoolizado na Avenida Engenheiro Octacílio Negrão de Lima, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a Guarda Municipal, agentes realizavam patrulhamento no bairro, por volta das 8h30, quando observaram um veículo que fazia ziguezague na pista, trocando de faixa sem sinalizar e quase provocando uma colisão. Após ser abordado, o condutor do veículo ainda avançou o sinal vermelho na esquina com a Rua Gonzaga Bastos.



Os guardas solicitaram que o condutor estacionasse o veículo e logo notaram que apresentava sinais de embriaguez, com dificuldades para se manter de pé. O homem foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel) e depois conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou exame de alcoolemia e teve a embriaguez constatada.



Após a realização do exame, ele foi conduzido para a 19ª DP (Tijuca), onde foi autuado por embriaguez ao volante, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que tem pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.