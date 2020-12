Detran-RJ: mais um mutirão de habilitação acontece no sábado Divulgação

Cerca de 6 mil pessoas foram atendidas no mutirão de serviços do Detran-RJ, realizado neste sábado, em todas as regiões do estado. Foram oferecidas vagas para os serviços de habilitação, com ênfase na renovação da carteira de motorista. O atendimento, pré-agendado para não gerar aglomeração, seguiram os protocolos de saúde recomendados pela OMS.



Em 83 unidades de atendimento, localizadas na capital e em mais 58 municípios, foi possível realizar os serviços de renovação de CNH, primeira e segunda vias da habilitação, adição e mudança de categoria, troca da permissão pela definitiva e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada.



“Como não podemos oferecer o mesmo número de vagas ofertadas antes da pandemia, estamos realizando mutirões para reduzir a demanda represada. Além disso, de forma planejada, estendemos o horário de funcionamento de várias unidades e prorrogamos prazos para evitar correria aos postos e, consequentemente, aglomerações”, ressaltou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



O estudante Maurício Oliveira, morador da Tijuca, aproveitou a oportunidade para dar entrada no processo de primeira habilitação. “Soube pelo noticiário que haveria mutirão neste sábado. Fui atendido no horário agendado e havia distanciamento entre as pessoas. Agora, já posso me matricular numa autoescola para fazer as aulas teóricas e práticas. Não vejo a hora de tirar minha CNH e pegar a estrada com a minha namorada”, contou empolgado.



Já o eletricista Marcos Sampaio agendou a renovação da sua carteira de motorista que estava vencida desde 2019. “Como tive um problema de saúde e não poderia dirigir durante um longo período, não me preocupei em renovar o documento. Agora que estou recuperado, preciso do carro para atender meus clientes”, explicou o morador de Bonsucesso.