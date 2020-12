Por O Dia

Publicado 05/12/2020 20:09 | Atualizado 05/12/2020 20:22

Rio - Policiais militares fizeram uma homenagem ao cabo Derinaldo Cardoso dos Santos, 34 anos, neste sábado na praia do Arpoador, Zona Sul do Rio. O PM foi morto nesta sexta-feira , ao tentou impedir um assalto a uma loja da Casa & Vídeo no Centro de Mesquita, na Baixada Fluminense.Os PMs pararam as viaturas na orla da praia do Arpoador e acionaram as sirenes e prestaram continência ao cabo Cardoso durante um minuto.

O policial Cardoso, lotado no 20º BPM (Mesquita) foi atingido por um tiro na cabeça e chegou a ser encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em estado gravíssimo. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Cardoso foi enterrado neste sábado em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a plataforma Fogo Cruzado, somente em 2020, 135 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio, sendo 53 mortos e 82 feridos.

Detido durante homenagem

Dois homens foram detidos durante ao ato em homenagem ao policial. Ele estava filmando os policiais e dizia: "Vai morrer, polícia. Vai morrer polícia. Fica fazendo homenagem aí, os amigos 'tá' vendo, hein. Vai chegar no Chapa (Chapadão) vai tomar um monte de tiro."

O celular que estava com o homem e continha as imagens ameaçando os policiais foi apreendido.A Prefeitura de Mesquita decretou luto oficial por três dias na cidade (até segunda-feira), em homenagem ao cabo Derinalto Cardoso dos Santos.Em nota, publicada no site da prefeitura, a administração municipal diz que "lamenta e manifesta o mais profundo pesar pela morte do policial militar. Perdemos não só alguém que lutava pela segurança e pelo bem-estar de toda a população do estado do Rio, cabo Cardoso protegia, em especial, a população mesquitense e as pessoas que trabalham ou circulam pelo município".A Polícia Militar apreendeu, na sexta-feira, a arma utilizada para assassinar o cabo Cardoso. Um dos dois participantes do crime, Jhonny Silva Quirino, foi preso. O bandido que disparou na cabeça do policial ainda é procurado. A arma utilizada no momento do crime foi localizada e apreendida horas depois em um esconderijo na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o tenente-coronel Marco Antonio Santos de Melo, do 20º BPM, afirmou que irá seguir em busca do assassino."Nós recebemos dados de onde estaria a arma do crime que foi levada pelo irmão dele, menor de idade, da comunidade da Vila Kennedy para um esconderijo. Chegamos nesse esconderijo, achamos a arma e o irmão. Estaremos incansáveis até a gente pegar esse assassino do nosso herói policial Cabo Cardoso. Cardoso, que Deus o tenha. A sua família não vai ter o amargor da injustiça. Seguiremos firme. Conte com a Polícia Militar e com o 20º Batalhão".