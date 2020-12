Previsão é de chuva moderada isolada ao longo do dia, podendo ser forte nos períodos da manhã e noite Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 06:35

Rio - Núcleos de chuva atuam na Baixada e se deslocam para o Rio, provocando chuva fraca e moderada nas Zonas Norte e Oeste na manhã desta segunda-feira. A chuva está mais intensa na região de Campo Grande, que pode enfrentar chuva forte de forma rápida nas próximas horas.

A formação de uma Zona de Convergência de Umidade sobre a região Sudeste manterá o tempo instável no município do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, com predomínio de céu encoberto e previsão de chuva moderada isolada ao longo do dia, podendo ser forte nos períodos da manhã e noite.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 18°C e máxima de 26°C.