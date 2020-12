Homem abre fogo contra frequentadores de bar Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 11:50 | Atualizado 07/12/2020 13:01

Rio - Um homem atirou contra um bar lotado e atingiu cinco pessoas na noite de sábado (5) na praia de Gargaú, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. De acordo com a polícia, o crime se trata de uma motivação passional, pois um dos baleados teria se relacionado com a namorada do acusado. As informações são da BandNews.

Segundo imagens de uma câmera de segurança, o atirador sai de um carro modelo Fiesta cor prata e atira a uma distância de cerca de sete metros. Entre as vítimas, estão três homens e duas mulheres, identificados como Romulo Ribeiro da Silva, de 20 anos, que seria o alvo do criminoso, Leonardo da Silva Maia, de 24, Edimila Manhães de Oliveira, 30 anos, Marcelli Pontes de Barros, também de 30 anos e Naiana dos Santos de Oliveira, de 27.

Eles foram socorridos e levados em carros particulares para o Hospital Manoel Carola. Alguns foram transferidos em seguida para o Hospital Ferreira Machado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A arma usada no crime foi apreendida na casa do bandido, que ainda não foi localizado. Ele vai responder pela tentativa de homicídio de cinco pessoas.



Assista:

Homem atira em bar e atinge 5 pessoas em São Francisco de Itabapoana. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/z9mhVOiLIx — Jornal O Dia (@jornalodia) December 7, 2020

