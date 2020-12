Empresa do BRT alegou ter pego empréstimo para efetuar o pagamento da primeira parcela dos empregados Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 14:38 | Atualizado 07/12/2020 14:56

Rio - Com a finalidade de discutir a proposta de parcelamento do 13º salário, o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, Sebastião José, realiza na próxima quarta-feira (9), às 11h, no Terminal Centro Olímpico, localizado na Av. Salvador Allende s/nº, na Barra da Tijuca, uma assembleia geral com os trabalhadores empregados na empresa BRT Rio.



Segundo Sebastião, a empresa alegou, durante audiência na semana passada no Tribunal Regional Trabalho (TRT), ter pego empréstimo para efetuar o pagamento da primeira parcela dos empregados, mas que agora estava em dificuldade para honrar com as demais, por isso sugeriu o pagamento da diferença em quatro vezes.



"Vamos levar a proposta do BRT para os trabalhadores durante a assembleia; eles sim que irão decidir o que será feito. Apesar de entender a dificuldade que as empresas estão passando, os trabalhadores não podem e nem devem ser responsabilizados e acabar pagando o preço por uma administração desorganizada. O direito da categoria deve ser respeitado, já que o pagamento do 13º é previsto em lei; e lei é para ser cumprida e não discutida", disse.

Procurado pela reportagem do O DIA, o BRT Rio informou que "o pagamento referente à segunda parcela do 13º dos colaboradores da empresa será feito dentro do prazo, até o dia 20".