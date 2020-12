Por O Dia

Rio - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) manterá a interdição do Elevado do Joá, na Zona Oeste, até 18 de dezembro. A medida é para prosseguimento da obra de manutenção do tablado superior do elevado. De acordo com o órgão, o horário de fechamento será mantido, das 10h às 16h, nos dias úteis. A liberação do tráfego também permanecerá, às 16h, no sentido Barra da Tijuca.

A obra é executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação. Os bloqueios no elevado começaram em 20 de outubro e tinha previsão de término em 27 de novembro.

Os veículos vindos de São Conrado, sentido Barra da Tijuca, deverão utilizar o Elevado Itamar Franco. No sentido oposto deverão seguir pelo tablado inferior do Elevado do Joá. Agentes de trânsito seguirão no local para orientar os motoristas.

Por causa de chuvas ou excesso do volume de tráfego nas vias alternativas, ao invés de interditar totalmente o tablado superior do Elevado do Joá, a CET-Rio poderá apenas bloquear uma faixa da via, ou mesmo suspender o fechamento.