Rio de Janeiro

Interdições do Elevado do Joá são prorrogadas até o dia 18 de dezembro

De acordo com a CET-Rio, o horário de fechamento será mantido, das 10h às 16h, nos dias úteis. A liberação do tráfego também permanecerá, às 16h, no sentido Barra da Tijuca

Publicado há 2 horas