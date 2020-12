Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Centro Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 07:43 | Atualizado 09/12/2020 15:31

Rio – A Polícia Civil do Rio realiza, nesta quarta-feira (9), uma megaoperação contra homens suspeitos de violência doméstica. Até a última atualização, 23 pessoas haviam sido presas.



A operação é realizada por 14 delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) e coordenada pelo Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. De acordo com a delegada Sandra Ornellas, diretora de DGPAM, os agentes também cumprem alguns mandados de prisão por débito de pensão alimentícia.



Segundo a Polícia Civil, a finalidade dessa operação é chamar a atenção para todas as formas de violência contra a mulher. Uma delas é o não pagamento de pensão alimentícia, que mostra a irresponsabilidade da paternidade.



“A gente conseguiu encontrar um número muito alto de mandado de prisões por não pagamento de pensão alimentícia. Esse tipo de crime não deixa de ser violência contra a mulher que, além da responsabilidade como mulher, ela assume outros compromissos não deveriam ser dela. Ela pode não estar prevista na lei, mas ela representa uma outra forma de violência, que é essa violência estrutural, que sobrecarrega a mulher que precisa trabalhar e dar conta, se a provedora e a cuidadora ao mesmo tempo”, explica a delegada.



De acordo com a diretora do DGPAM, conforme dados do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), em 2019 havia no Brasil 5,5 milhões de crianças sem pai declarado em seus registros. A irresponsabilidade paternal faz com que a mulher acabe tendo que arcar sozinha com a responsabilidade relacionada aos filhos.