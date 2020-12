Operação prende integrante de quadrilha que aplica golpes em idosos e instituições financeiras Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 08:49

Rio – Agentes da Delegacia Especializada em Armas Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, na tarde desta terça-feira (8), um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos e instituições financeiras.



De acordo com a Polícia Civil, Juliano Pinheiro Nogueira foi preso em seu endereço residencial, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Na casa dele os policiais apreenderam centenas de cartões de instituições bancárias, celulares computadores e diversos envelopes do Banco do Brasil contendo Dados Cadastrais de Clientes.



Investigações apontam que o golpe consiste no desvio dos cartões solicitados pelos correntistas às instituições financeiras, possivelmente pelos correios.



Posteriormente eram levantados dados referentes às vítimas que eram ludibriadas por meio de ligações telefônicas de pessoas ligadas à organização criminosa, fazendo com que fornecessem suas senhas e demais dados para que os cartões fossem usados.



O preso foi autuado em flagrante por receptação e foi instaurado inquérito para apurar os crimes de estelionato e organização criminosa.