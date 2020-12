Cariocas seguem à espera de frota climatizada Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 10:56 | Atualizado 09/12/2020 10:57

Rio - Policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (08), um suspeito de "saidinha de banco", quando a vítima é assaltada após sacar dinheiro em instituições financeiras. O homem foi preso antes de cometer o crime em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Foi apreendida uma pistola com numeração raspada.



O homem estava sendo monitorado por agentes da 18ª DP que o prenderam em um ônibus, na rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Segundo os agentes, ele encontraria um companheiro, que foi identificado pelos agentes. De acordo com as investigações, o preso possui passagens pela polícia por roubo, receptação e tráfico de drogas.