Publicado 09/12/2020 12:20 | Atualizado 09/12/2020 12:22

Rio - Uma mulher de 62 anos foi presa na tarde desta terça-feira, após tentar roubar duas mulheres e ferir o bebê de uma delas com uma navalha no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Urbana conseguiram alcançar Julimara Barbosa do Nascimento enquanto ela subia em uma moto, na tentativa de fugir.



Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Urbana de Sção João de Meriti, a idosa estava na companhia de outra suspeita que, na chegada dos agentes, conseguiu fugir do local. De acordo com a Polícia Civil, Julimara tem nove passagens na delegacia.

Na região, já existiam relatos de outros assaltos que teriam sidos cometidos por Julimara. Por conta disso, os agentes já estavam em alerta, o que facilitou a abordagem da suspeita no momento em que ela cometia o crime.

A mãe da criança, que preferiu não ser identificada, contou aos agentes que percebeu que ela iria cortar o seu filho e conseguiu afastar a criança antes que a idosa chegasse mais perto. O corte na pele do bebê foi leve e ele está fora de perigo.



Com Julimara os agentes encontraram cerca de R$ 210,00 da mãe da criança, R$ 80 da outra vítima e em torno de R$ 1,5 mil que podem ser de outros crimes. A suspeita foi conduzida para a 54º DP (Belford Roxo).