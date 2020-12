Já houve registro de chuva em alguns bairros da Zona Norte, Oeste e Baixada Fluminense Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

09/12/2020

Rio - A chuva que estava prevista para atingir o Estado do Rio nesta quarta-feira, já chegou em algumas regiões. É o caso de Irajá, Penha, Anchieta e Ilha do Governador, na Zona Norte; Nova Iguaçu, Mesquita e Belford Roxo, na Baixada Fluminense; e em Jacarepaguá, na Zona Oeste. De acordo com o Centro de Operações Rio (Cor), a previsão é de que a chuva, que pode ser de fraca a moderada, atinja outras localidades. Vale lembrar que o Rio está em estágio de mobilização desde às 4h de terça-feira devido às condições do tempo.

Previsão para os próximos dias

Nesta quinta-feira (10), a previsão é de céu nublado e encoberto. Poderá haver chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. A temperatura máxima será de 30°C e a mínima 19°C.

Na sexta-feira (11), o céu ficará parcialmente nublado e está prevista chuva fraca a moderada durante a tarde e a noite. temperatura máxima será de 31°C e a mínima 18°C.

No sábado (12) e no domingo (13), não há mudança. Nos dois dias poderá ter chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e a noite. No sábado, os termômetros podem chegar a 34ºC de temperatura máxima, já no domingo, 35ºC.