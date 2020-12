Hospital Estadual Alberto Torres Reprodução

Publicado 09/12/2020 14:52 | Atualizado 09/12/2020 14:56

Rio - Uma adolescente foi baleada em São Gonçalo, Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira. De acordo com relatos, o episódio aconteceu no bairro Arsenal, por volta das 9h, e a jovem foi socorrida por populares para Hospital Estadual Alberto Torres. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias em que a jovem foi ferida. De acordo com a Polícia Militar, militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram ao hospital para verificar a entrada de uma pessoa com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. A ocorrência, segundo a corporação, segue em andamento.

Jovem é morto a tiros em São Gonçalo



De acordo com a Polícia Militar, Jean e o amigo se aproximaram do local combinado, na Rua Francisco Neto, no bairro Bandeirantes, dois criminosos se aproximaram em uma motocicleta. Um dos bandidos efetuou o disparo contra o jovem, roubou o carro em que a vítima estava e fugiu. Um jovem de 21 anos foi morto a tiros nesta terça-feira em São Gonçalo, na Região Metropolitana . Jean Marcos da Silva havia saído de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, com um amigo para comprar uma moto.De acordo com a Polícia Militar, Jean e o amigo se aproximaram do local combinado, na Rua Francisco Neto, no bairro Bandeirantes, dois criminosos se aproximaram em uma motocicleta. Um dos bandidos efetuou o disparo contra o jovem, roubou o carro em que a vítima estava e fugiu.

Ainda segundo as informações da PM, o amigo de Jean conseguiu escapar da ação dos criminosos e acionou os agentes do programa São Gonçalo Presente. No local, os policiais constataram que o jovem não tinha resistido aos ferimentos. O carro da vítima foi abandonado pelos bandidos.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso. De acordo com a especializada, diligências seguem em busca de informações que ajudem a identificar e prender a autoria do crime.