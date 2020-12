Rebeca e Emily, mortas enquanto brincavam ao lado das mães reprodução

Por Gabriel Sobreira

Publicado 09/12/2020 15:02 | Atualizado 09/12/2020 17:27

Rio – A Polícia Civil encontrou um fragmento de fuzil no corpo de uma das meninas mortas a tiros em Duque de Caxias, na sexta-feira (4) . O material pode ser utilizado no confronto balístico com as armas utilizadas pelos policiais na noite em que as primas Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de sete anos, e Emily Victória Silva dos Santos, de quatro, foram vitimas de balas perdidas na comunidade Santo Antônio. "A gente não sabe se é um fragmento ou um projétil inteiro", afirma Rodrigo Mondego, advogado de defesa da família.

"Sendo projétil inteiro, teria mais chance de fazer o confronto balístico, já que não temos cartucho. De acordo com as testemunhas, os tiros foram feitos de dentro do carro da polícia e provavelmente os cartuchos caíram dentro do veículo", completa ele, que integra a Comissão de Direitos Humanos e Assistência Jurídica da OAB-RJ.

Segundo o advogado, entre os próximos passos da investigação estão as oitivas de novas testemunhas no caso. "Estamos tentando convencer algumas pessoas a testemunhar, mesmo que participando do programa de proteção de testemunha, caso sintam necessidade. Além disso, o delegado deve também convocar outras testemunhas", conta Mondego.

"Ele foi bastante cortes com a família. Iniciou os depoimentos dando uma saudação pela parte da Secretaria O Dia de Policia Civil falando do empenho para elucidar o caso. Foi bom porque deixou a família mais à vontade para falar. A gente agora está na expectativa da Polícia Civil conseguir mais provas, câmeras a serem averiguadas, além das testemunhas que serão ouvidas. A família tem confiança na polícia civil vai descobrir qual foi o agente que atirou nas meninas", frisa o advogado.