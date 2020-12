Vítima ficou por mais de uma hora no porta-malas do carro Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 18:39 | Atualizado 09/12/2020 19:33

Rio - Policiais militares resgataram um homem que foi mantido refém no porta-malas de um veículo, na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (9). Segundo a polícia, o carro foi abandonado por criminosos após uma breve perseguição ao veículo. A vítima afirmou que foi rendida durante um assalto e mantida presa por cerca de uma hora e meia.



Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, os agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade do Jacarezinho realizavam um patrulhamento na Rua Miguel Ângelo, quando abordaram o veículo suspeito. Com a aproximação dos policiais, o motorista tentou escapar. Após a perseguição, os criminosos abandonaram o carro e fugiram para o interior da comunidade do Jacarezinho.



O veículo e a vítima, encontrada no porta-malas durante revista no carro, foram conduzidos à 25ª DP (Engenho Novo), onde caso foi registrado.