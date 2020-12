Movimentação do comércio no Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 18:47

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até esta tarde, 378.084 casos confirmados e 23.430 óbitos por coronavírus no estado. Foram contabilizadas novas 160 mortes de terça para quarta-feira. Há ainda 380 óbitos em investigação e 2.384 foram descartados. Entre os casos confirmados, 347.095 pacientes se recuperaram da doença.



A SES esclarece que os 160 óbitos registrados nesta quarta não aconteceram todos hoje; ocorreram entre as semanas epidemiológicas 45 a 49.



Publicidade

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 147.217



Niterói - 19.778



São Gonçalo - 16.928



Duque de Caxias - 12.193



Belford Roxo - 11.657



Macaé - 11.536



Campos dos Goytacazes - 10.425



Teresópolis - 10.299



Volta Redonda - 9.701



Nova Iguaçu - 8.935



Angra dos Reis - 7.209



Itaboraí - 5.279



Magé - 5.184



Nova Friburgo - 5.181



Maricá - 4.771



Barra Mansa - 4.726



São João de Meriti - 4.563



Três Rios - 4.045



Itaperuna - 3.833



Cabo Frio - 3.804



Resende - 3.709



Petrópolis - 3.430



Itaguaí - 3.053



Rio das Ostras - 3.037



Queimados - 2.890



Guapimirim - 2.640



Rio Bonito - 2.463



Araruama - 2.049



Mesquita - 2.010



Nilópolis - 1.924



São João da Barra - 1.705



São Pedro da Aldeia - 1.580



Barra do Piraí - 1.533



Mangaratiba - 1.442



Santo Antônio de Pádua - 1.429



Casimiro de Abreu - 1.411



Paraíba do Sul - 1.407



Saquarema - 1.400



Piraí - 1.211



Tanguá - 1.208



Iguaba Grande - 1.155



Varre-Sai - 1.096



Vassouras - 1.085



Paraty - 1.074



Conceição de Macabu - 1.073



Seropédica - 1.051



Paracambi - 1.048



Porciúncula - 1.011



Valença - 987



Bom Jesus do Itabapoana - 967



Cachoeiras de Macacu - 874



Sapucaia - 806



São José do Vale do Rio Preto - 789



Pinheiral - 788



Quissamã - 762



São Francisco de Itabapoana - 758



Armação dos Búzios - 744



Natividade - 743



Carapebus - 695



Miracema - 668



Itaocara - 664



Japeri - 650



Cantagalo - 644



Cordeiro - 589



Porto Real - 576



Cardoso Moreira - 517



Itatiaia - 490



Mendes - 468



Carmo - 467



Silva Jardim - 456



Rio Claro - 449



Miguel Pereira - 405



Laje do Muriaé - 390



Engenheiro Paulo de Frontin - 384



Italva - 370



São Fidélis - 320



Paty do Alferes - 309



Areal - 299



Arraial do Cabo - 292



Cambuci - 283



Bom Jardim - 281



Sumidouro - 272



Aperibé - 230



Quatis - 216



Macuco - 185



São José de Ubá - 183



Comendador Levy Gasparian - 176



Santa Maria Madalena - 167



São Sebastião do Alto - 136



Trajano de Moraes - 130



Duas Barras - 86



Rio das Flores - 31

Publicidade

As 23.430 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 13.772



São Gonçalo - 898



Duque de Caxias - 865



Nova Iguaçu - 788



Niterói - 618



São João de Meriti - 545



Campos dos Goytacazes - 488



Belford Roxo - 360



Petrópolis - 296



Magé - 279



Itaboraí - 268



Volta Redonda - 258



Nilópolis - 244



Angra dos Reis - 230



Teresópolis - 221



Mesquita - 207



Macaé - 200



Barra Mansa - 192



Cabo Frio - 192



Nova Friburgo - 182



Maricá - 167



Itaguaí - 152



Resende - 141



Rio das Ostras - 102



Saquarema - 95



Itaperuna - 89



Araruama - 87



Queimados - 85



Guapimirim - 83



Seropédica - 81



Três Rios - 80



Barra do Piraí - 70



Rio Bonito - 69



São Pedro da Aldeia - 69



Tanguá - 48



Mangaratiba - 46



Japeri - 46



Iguaba Grande - 42



Paracambi - 40



Cachoeiras de Macacu - 40



Casimiro de Abreu - 37



Paraty - 34



Porciúncula - 34



São Fidélis - 34



Itaocara - 33



Sapucaia - 32



Vassouras - 28



Valença - 28



Paraíba do Sul - 25



Santo Antônio de Pádua - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Quissamã - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Porto Real - 20



São José do Vale do Rio Preto - 19



Pinheiral - 18



Armação dos Búzios - 18



Rio Claro - 2



Miguel Pereira - 2



Piraí - 2



Conceição de Macabu - 2



Sumidouro - 2



Itatiaia - 2



São João da Barra - 2



Italva - 2



Silva Jardim - 2



Areal - 2



Arraial do Cabo - 2



Cambuci - 2



Aperibé - 2



Natividade - 2



Engenheiro Paulo de Frontin - 2



Paty do Alferes - 2



São Sebastião do Alto - 2



Miracema - 2



Bom Jardim - 2



Comendador Levy Gasparian - 2



Santa Maria Madalena - 2



Carapebus - 2



Cantagalo - 2



Cardoso Moreira - 2



Carmo - 2



São José de Ubá - 2



Rio das Flores - 2



Mendes - 2



Quatis - 2



Macuco - 2



Duas Barras - 2



Varre-Sai - 2



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé – 2