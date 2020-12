Timotinho (E) durante o encontro com Marcos Brás Divulgação

Por MH

Publicado 10/12/2020 00:00 | Atualizado 10/12/2020 00:22

Depois de atuar com sucesso na vice-presidência de futebol do Flamengo, Marcos Braz agora vai tentar ter o mesmo êxito na política. O dirigente foi eleito recentemente vereador pelo Partido Liberal (PL) com mais de 40 mil votos. Em um encontro com o empresário de eventos Timotinho os dois trocaram ideias e estreitaram relações.

"Além de parabenizá-lo pelos números expressivos obtidos nas últimas eleições, aproveitei para apresentar a ele algumas boas sugestões nas áreas de cultura, de eventos e de esportes. O encontro foi proveitoso", afirmou Timotinho.