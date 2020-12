Por O Dia

Publicado 09/12/2020 21:48 | Atualizado 09/12/2020 21:50

Rio - A audiência que ocorreria nesta quarta-feira entre o MPRJ, Defensoria Pública e Cedae, foi suspensa até esta quinta-feira (10) para que seja apresentado o acordo formalizado entre as partes. O objetivo da sessão é discutirem sobre o desabastecimento de água por parte da companhia, que atingiu, há quase um mês, várias cidades da Região Metropolitana do Rio e da Baixada Fluminense.

Uma ação civil pública ajuizada nesta segunda-feira (7) contra a Cedae pede que a Justiça determine o bloqueio nas contas da empresa no valor de R$ 100 milhões . O documento pede ainda que sejam ressarcidas todas as despesas dos consumidores da Região Metropolitana, atingidos pelo desabastecimento, para compra de carro pipa ou outro meio de água potável até o restabelecimento do serviço.