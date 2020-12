Por O Dia

Publicado 10/12/2020 07:32

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abriu inscrições online para pré-matrícula no 1º ano do Ensino Médio regular das unidades do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar (CCBM).Conforme edital para o processo de admissão, publicado no Diário Oficial do dia 03 de dezembro, poderão concorrer às vagas os alunos que concluíram ou estão concluindo o 9º ano do ensino fundamental até 02/02/2021, sem dependência, e que tenham entre 13 e 16 anos de idade.Os interessados devem acessar o site da corporação ( http://www.cbmerj.rj.gov.br/ccbm-admissao2021/) até 16h do dia 21 de dezembro e clicar no link: "Inscrição". Para outras informações consulte o editalI Colégio do Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda - Avenida Professora Glória Roussin Guedes, S/N, Açude II - Volta RedondaII Colégio do Corpo de Bombeiros Militar de Miguel Pereira - Avenida César Lattes, S/N, Parque Guararapes - Miguel Pereira.