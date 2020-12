Operação da Polícia Federal contra fraudadores do Auxílio Emergencial. Detido é conduzido à sede da PF Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 08:30 | Atualizado 10/12/2020 14:01

Rio – A Polícia Federal prendeu, no Rio, na manhã desta quinta-feira (10) quatro pessoas suspeitas de fraudar o auxílio emergencial. A operação ‘Segunda Parcela’ acontece no Rio de Janeiro e em outros 13 estados e visa cumprir 42 mandados de busca e apreensão, sete de prisão e 13 de sequestro de bens.



No Rio, os agentes, com o apoio da Polícia Militar, estiveram na Rocinha e prenderam três pessoas da mesma família. O quarto suspeito preso não teve o endereço revelado.



A PF informou que as contas bancárias dessas quatro pessoas investigadas foram bloqueadas. Os valores movimentados por essas contas chegam a R$ 650 mil.



A polícia disse que bloqueou ou cancelou o cadastramento de mais de 3,82 milhões de pedidos irregulares. "A medida evitou um prejuízo, no mínimo, de R$ 2,3 bilhões dos cofres públicos", diz a PF.



A operação ‘Segunda Parcela’ conta com a participação de cerca de 150 policiais federais e conta com o apoio Ministério Público Federal (MPF), o Ministério da Cidadania (MCid), a Caixa Econômica Federal, a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Essa é considerada a maior operação contra quem recebeu ilegalmente o benefício.



Segundo o Governo Federal, mais de 70 milhões de brasileiros receberam o benefício nesse período de pandemia da Covid-19.



Quem recebeu o benefício de forma ilegal pode responder criminalmente, mesmo que a pessoa não faça parte de esquema criminoso. A medida é prevista no art. 2º da Lei n.º 13.982/2020, segundo o Ministério da Cidadania.