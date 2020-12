Operação da PM em Belford Roxo REPRODUÇÃO DE VÍDEO/PMERJ

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 12:18

Rio - A Polícia Militar prendeu oito pessoas durante operação na manhã desta quinta-feira, nas comunidades do Roseiral, Parque Floresta e Santa Tereza, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Na ação, agentes apreenderam três pistolas e quatro quilos de pasta base de cocaína, enterradas pelo tráfico em uma região de mata.

Confira #agora o exato momento em que equipes do #BPChq localizam, em meio a mata, o esconderijo utilizado pelo tráfico de drogas da Comunidade do Roseiral, em Belford Roxo, para armazenar entorpecentes.#PMERJ #ServireProteger #Castelo #Choque pic.twitter.com/QoepB2q1JE — @pmerj (@PMERJ) December 10, 2020

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram atacados dentro da comunidade de Santa Tereza. Houve confronto e um homem ficou ferido. De acordo com a corporação, ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9 mm e um rádio comunicador.

A ação, realizada para coibir o tráfico de drogas na região, ainda está em andamento. Mas, segundo a PM, o balanço parcial é de oito prisões, "dois indivíduos socorridos, apreensões de três pistolas, um revólver, aproximadamente quatro quilos de pasta base, um simulacro, três rádios comunicadores e munições". A operação é feita pelo 39ºBPM (Belford Roxo), batalhões do 3º Comando de Policiamento de Área e Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).