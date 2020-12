Gardêrnia no Cristo Redentor Reprodução Instagram Gardênia Cavalcanti

Por Bruna Fernandes*

Publicado 10/12/2020 14:01 | Atualizado 10/12/2020 16:07

Gardênia Cavalcanti está à frente do bazar beneficente online ‘O SOL’. O convite foi feito pelo padre Omar, que é também reitor do Santuário Cristo Redentor. As obras do bazar serão realizadas nos dias 11 e 12 de dezembro, toda a renda será revertida para o projeto social.



Levando em consideração que os projetos sociais, que sempre precisaram de ajuda, precisam ainda mais nesse momento de pandemia, Gardênia quer contribuir ativamente e levar o bem ao maior número de possível de pessoas. “Muitos veem o Cristo Redentor apenas como um monumento turístico. Eu me apaixonei pelo Cristo e todos os projetos sociais que abraçam os menos favorecidos, em uma corrente de amor e paz, unidos para doar alimentos nesse momento tão delicado, além de tantos outros projetos para qualificar, atender, dar luz aos que precisam. Assim como nos ensinou Jesus, o Padre Omar Raposo tem uma responsabilidade social muito grande, e fico muito feliz de fazer parte para que mais vidas sejam abençoadas diariamente. Vamos fazer O Sol voltar a brilhar! Como disse Madre Teresa de Calcutá: ‘O que eu faço é uma gota no meio do oceano. Mas sem ela o oceano será menor.’. Convido a todos para sermos gotas que fazem toda diferença na busca da humanização, solidariedade, bondade, amor ao próximo, compaixão e dedicação.”

O bazar será transmitido pelo Instagram da obra social (@osolartesartesanato), e pelo Instagram (@padreomar) e canal do YouTube do Padre Omar O bazar será transmitido pelo Instagram da obra social (@osolartesartesanato), e pelo Instagram (@padreomar) e canal do YouTube do Padre Omar youtube.com/padreomar . Serão vendidas peças de artesanato, roupas, calçados, bolsas, produtos de beleza e acessórios através do site: www.debracosabertos.com/p/obra-o-sol

