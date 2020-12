Banca do André: reduto cultural na Cinelândia ameaça ser fechado devido à crise Reprodução / Instagram

Publicado 10/12/2020 15:00 | Atualizado 10/12/2020 15:01

Rio — Música na rua, cerveja gelada e muita gente reunida despretensiosamente em um ponto de encontro no centro do Rio. Esse era o cenário típico das noites de muitos cariocas frequentadores da famosa Banca do André, localizada na Cinelândia, antes da pandemia do novo coronavírus.

Devido à crise causada pela Covid-19, André Breves, proprietário do local, viu-se obrigado a anunciar a venda da banca, em uma postagem emocionada no Instagram, nesta quarta-feira (09). "Como todo o mundo, fui pego de surpresa e tentei me reinventar, mas, assustado e despreparado, não consegui inverter a lógica e não consegui sobreviver. Com dívidas crescendo e sem a minha principal fonte de renda, coloquei minhas esperanças em um negócio e faturo, neste momento, menos de 10% do que o ano passado", explicou Breves, que mencionou também estar atualmente no escuro, após cortarem a luz do local.



A notícia do fechamento gerou uma grande onda de apoio — o post obteve cerca de 2500 curtidas e inúmeros comentários oferecendo ajuda —, o que motivou Breves a buscar alternativas e lançar uma campanha de financeiramente coletivo. A campanha já foi aberta no site Benfeitorias, e deve começar a arrecadar doações nos próximos dias.

"Às 5 da manhã eu queria vender, pagar quem eu devo e seguir sem rumo, completamente perdido. Só queria estancar. Agora, depois desse dia intenso, tantas e tantas pessoas queridas, relatos, confissões, trocas, auxílios e essa energia toda, vou lançar uma Benfeitoria pra respirar e ver onde chegamos", agradeceu o proprietário em uma nova postagem.

Muito mais do que uma banca de jornal



Em funcionamento há dez anos, a Banca do André se tornou um dos points mais badalados da Rua Pedro Lessa em 2016, quando passou a promover encontros literários, rodas de samba, jazz e até sessões de cinema aberto, em parceria com a Ancine. Os eventos promovidos pela Banca chegavam a juntar cerca de 2000 pessoas na rua.



O espaço ganhou um hype orgânico depois que André realizou uma festa para comemorar seu aniversário, em 2016, exatamente no mesmo dia em que Caetano Veloso fazia uma apresentação no Gustavo Capanema, a poucas quadras de distância, em protesto ao governo.



Por causa da aglomeração — ainda normal na época —, o local lotou de tal forma que o público acabou se deslocando naturalmente até a banca. Lá, encontraram a festa de aniversário rolando e o resto virou história.



Desde então, a Banca do André se tornou um reduto cultural e democrático no centro do Rio, mas que agora luta para não ser mais um estabelecimento do tipo a sucumbir à crise.