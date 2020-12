Coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 16:53 | Atualizado 10/12/2020 17:05

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio atualizou, nesta quinta-feira, os dados da pandemia da covid-19 em todo o estado. Segundo a pasta, são 381.644 casos confirmados e 23.546 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24h, 116 pessoas morreram e 3.560 foram infectadas. Há ainda 413 óbitos em investigação e 2.392 foram descartados. Entre os casos confirmados, 350.334 pacientes se recuperaram da doença.



A SES esclarece que os 116 óbitos registrados nesta quinta-feira não aconteceram todos hoje; ocorreram entre as semanas epidemiológicas 46 a 50.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 148.684

Niterói - 19.974

São Gonçalo - 17.044

Duque de Caxias - 12.245

Belford Roxo - 11.672

Macaé - 11.603

Campos dos Goytacazes - 10.539

Teresópolis - 10.439

Volta Redonda - 9.822

Nova Iguaçu - 8.983

Angra dos Reis - 7.212

Nova Friburgo - 5.303

Itaboraí - 5.296

Magé - 5.191

Barra Mansa - 4.802

Maricá - 4.784

São João de Meriti - 4.586

Três Rios - 4.073

Itaperuna - 3.885

Cabo Frio - 3.844

Resende - 3.743

Petrópolis - 3.472

Rio das Ostras - 3.060

Itaguaí - 3.059

Queimados - 2.894

Guapimirim - 2.645

Rio Bonito - 2.512

Araruama - 2.074

Mesquita - 2.015

Nilópolis - 1.937

São João da Barra - 1.711

São Pedro da Aldeia - 1.587

Barra do Piraí - 1.545

Mangaratiba - 1.443

Santo Antônio de Pádua - 1.429

Casimiro de Abreu - 1.422

Saquarema - 1.421

Paraíba do Sul - 1.420

Tanguá - 1.227

Piraí - 1.220

Iguaba Grande - 1.176

Varre-Sai - 1.114

Vassouras - 1.089

Paraty - 1.081

Conceição de Macabu - 1.075

Seropédica - 1.055

Paracambi - 1.054

Porciúncula - 1.021

Bom Jesus do Itabapoana - 1.004

Valença - 995

Cachoeiras de Macacu - 877

Armação dos Búzios - 845

São José do Vale do Rio Preto - 839

Sapucaia - 810

Pinheiral - 797

Quissamã - 769

São Francisco de Itabapoana - 760

Natividade - 758

Miracema - 712

Carapebus - 710

Itaocara - 675

Cantagalo - 662

Japeri - 655

Cordeiro - 615

Porto Real - 579

Cardoso Moreira - 528

Itatiaia - 492

Carmo - 482

Mendes - 482

Silva Jardim - 468

Rio Claro - 449

Miguel Pereira - 421

Laje do Muriaé - 390

Engenheiro Paulo de Frontin - 384

Italva - 370

São Fidélis - 320

Paty do Alferes - 315

Areal - 299

Arraial do Cabo - 293

Cambuci - 285

Sumidouro - 285

Bom Jardim - 284

Aperibé - 231

Quatis - 216

Macuco - 185

São José de Ubá - 185

Comendador Levy Gasparian - 176

Santa Maria Madalena - 167

São Sebastião do Alto - 138

Trajano de Moraes - 137

Duas Barras - 87

Rio das Flores – 31



As 23.546 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 13.844

São Gonçalo - 905

Duque de Caxias - 867

Nova Iguaçu - 795

Niterói - 618

São João de Meriti - 546

Campos dos Goytacazes - 492

Belford Roxo - 360

Petrópolis - 297

Magé - 281

Itaboraí - 268

Volta Redonda - 259

Nilópolis - 244

Angra dos Reis - 230

Teresópolis - 229

Mesquita - 207

Macaé - 203

Barra Mansa - 192

Cabo Frio - 192

Nova Friburgo - 182

Maricá - 167

Itaguaí - 152

Resende - 141

Rio das Ostras - 102

Saquarema - 98

Itaperuna - 89

Araruama - 87

Queimados - 86

Guapimirim - 83

Seropédica - 81

Três Rios - 80

Barra do Piraí - 70

Rio Bonito - 69

São Pedro da Aldeia - 69

Tanguá - 48

Mangaratiba - 46

Japeri - 46

Iguaba Grande - 42

Paracambi - 41

Cachoeiras de Macacu - 40

Casimiro de Abreu - 37

Paraty - 34

Porciúncula - 34

São Fidélis - 34

Itaocara - 33

Sapucaia - 32

Vassouras - 28

Valença - 28

Paraíba do Sul - 25

Santo Antônio de Pádua - 24

Bom Jesus do Itabapoana - 23

Quissamã - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

Porto Real - 23

São José do Vale do Rio Preto - 19

Armação dos Búzios - 18

Pinheiral - 18

Rio Claro - 17

Miguel Pereira - 17

Piraí - 16

Conceição de Macabu - 15

Sumidouro - 14

Itatiaia - 13

São João da Barra - 12

Italva - 12

Silva Jardim - 9

Areal - 9

Arraial do Cabo - 8

Cambuci - 7

Aperibé - 7

Natividade - 6

Engenheiro Paulo de Frontin - 6

Paty do Alferes - 6

São Sebastião do Alto - 6

Miracema - 5

Bom Jardim - 5

Comendador Levy Gasparian - 5

Santa Maria Madalena - 5

Carapebus - 4

Cantagalo - 4

Cardoso Moreira - 4

Carmo - 4

São José de Ubá - 4

Rio das Flores - 4

Mendes - 3

Quatis - 3

Macuco - 3

Duas Barras - 3

Varre-Sai - 2

Cordeiro - 2

Laje do Muriaé - 2