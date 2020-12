Alerj aprovou projeto de lei na tarde desta quinta-feira Rafael Wallace

Publicado 10/12/2020 17:41

Rio - O medicamento Zolgensma, destinado ao tratamento da Atrofia Muscular Espinal (AME), ficará isento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). É o que define o projeto de lei 3.247/20, do deputado Marcelo Cabeleireiro (DC), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (10), em discussão única. A medida será encaminhada para sanção ou veto do governador em exercício, Cláudio Castro.



A Atrofia Muscular Espinhal é uma doença neuromuscular caracterizada por degeneração e perda de neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral, resultando em fraqueza muscular progressiva e atrofia. A doença é mais comum nas pessoas de pele branca com origem europeia, com uma incidência estimada segundo estudo de 1 em 10.000 nascidos vivos. “Os medicamentos são muito caros. Por isso precisamos isentar esse remédio do ICMS, para baratear o custo para consumidor”, justifica o autor.



O medicamento Zolgensma é classificado no código 3002.90.92 da Nomenclatura Comum do Mercosul. O valor da isenção do imposto deverá ser descontado do valor do medicamento, estando descrita a dedução na nota fiscal do produto. A medida não exige o estorno de crédito do imposto relativo ao medicamento.