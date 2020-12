Por O Dia

Rio - Policiais do 2° BPM (Botafogo) e da 22ª DP (Penha) prenderam, nesta quinta-feira, dois homens suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubos que atua na Zona Sul do Rio. Ramon Oliosi Falcão e Emanuel Ramos de Oliveira foram encontrados andando em um carro roubo na Rua Goitacazes, no Catete, também na Zona Sul.



Segundo a Polícia Militar, a dupla, que estava sendo monitorada há um mês, possui diversas passagens passagens por roubo e tráfico. Com eles, foram apreendidos um revólver e seis munições. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha).