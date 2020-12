Por O Dia

Rio - Na última quarta-feira (9) o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Defensoria Pública do Estado (DPRJ) obtiveram o compromisso de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) providenciará, no prazo de dois dias úteis , o aprimoramento do plano de ação referente ao abastecimento de água do Sistema Guandu, para fins específicos de mitigação e prevenção dos impactos relativos à redução da capacidade de operação da Elevatória do Lameirão.