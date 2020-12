Equipamentos da Prefeitura do Rio são encontrados lacrados em galpão em Caxias Reprodução/ TV Globo

Publicado 11/12/2020 10:20 | Atualizado 11/12/2020 11:01

Rio - A equipe de transição da Prefeitura do Rio encontrou álcool vencido e equipamentos hospitalares, como raio-x e desfibriladores, dentro de um galpão em Duque Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o 'Bom Dia Rio', da TV Globo, o material estava lacrado e deveria ter sido usado para o combate da covid-19.



Os insumos foram encontrados pela equipe do prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) que comandará a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo Daniel Soranz, futuro secretário de saúde, também foram achados materiais hospitalares no Aeroporto do Galeão e em hospitais municipais.

Álcool vencido também foram encontrados no galpão Reprodução/ TV Globo

De acordo com a equipe de transição, o aluguel do galpão de Caxias é de R$ 80 mil por mês e os equipamentos são avaliados em cerca de R$ 100 milhões.



A Prefeitura do Rio explicou que os equipamentos essenciais já estão em uso e que outros estão sendo instalados de forma gradativa. Em relação ao estoque de álcool, a subsecretaria de Saúde da atual gestão informou que solicitou a troca dos produtos no prazo de 48h. "Lembramos que a legislação obriga as empresas a repor insumos entregues com datas próximas ao vencimento", diz a nota.