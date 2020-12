Regiane Campos, testemunha de acusação do caso Flordelis Reprodução

Por Yuri Eiras

Publicado 11/12/2020 11:20 | Atualizado 11/12/2020 18:11

Rio - Os bastidores do caso Flordelis são tão quentes quanto o julgamento da deputada federal, acusada de ser mandante da morte do marido Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Regiane Campos, testemunha de acusação, reafirmou na saída da 3° Vara Criminal de Niterói que teve a casa atingida por uma bomba há cerca de um mês e acusa um segurança de Flordelis de ser o autor da ação. Regiane afirmou que a deputada e os filhos "são bandidos".