Por Anderson Justino

Publicado 11/12/2020 15:14 | Atualizado 11/12/2020 15:28

Rio - Familiares e amigos se despediram, nesta sexta-feira, da jornalista Eloísa Leandro, morta na última quarta-feira depois de ter passado por uma cirurgia estética em uma clínica na Tijuca , na Zona Norte do Rio. O corpo foi enterrado por volta das 14h15 no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.