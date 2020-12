Importante ressaltar que o atendimento nos postos de vistoria abertos, entre os dias 14 e 18 de dezembro, será exclusivo para os usuários que estavam marcados, mas não conseguiram realizar o serviço anteriormente nestas unidades. Foto: divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 20:02 | Atualizado 15/12/2020 20:55

Rio - O Detran-RJ irá reabrir, nesta quarta-feira (16), reabrir mais 13 postos de vistoria para atender os serviços de registro de veículos. Desde segunda-feira, 33 postos já voltaram a funcionar após a contratação da empresa devidamente licitada. Nos próximos dias, outras unidades deverão ser reabertas.



Os postos que irão reabrir nesta quarta-feira são: Cocotá (Ilha do Governador), Campo Grande, Nova Iguaçú, Queimados, Itaboraí, Nilópolis, Teresópolis, Resende, Miguel Pereira, Barra do Piraí, Bom Jesus de Itabapoana, Angra dos Reis e Vassouras.



Na segunda-feira (14), foram reabertos os postos da Haddock Lobo, Infraero (Ilha do Governador), Niterói, Santa Cruz, Parada de Lucas, Magé, Mesquita, Cachoeiras de Macacu, Barra da Tijuca (Aerotown), Ceasa, São Gonçalo, Reduc, Vila Isabel, Belford Roxo, São João de Meriti, Campos I, Volta Redonda, São Pedro da Aldeia, Petrópolis e Nova Friburgo.



Nas unidades reabertas, serão realizados os seguintes serviços: Transferência de propriedade; Troca de combustível; 2ª via de Certificado de Registro de Veículo (CRV); Troca de jurisdição e Alterações de características; Baixa e inclusão de alienação. O horário de atendimento retornou ao normal, das 8h às 17h.



O presidente do Detran, Adolfo Konder, afirmou que vai continuar reabrindo mais postos, mas ressaltou o risco de contaminação por conta da covid-19.



"Vamos reabrir todas as unidades de serviços para veículos nos próximos dias. Também vamos continuar com os mutirões, enquanto houver a demanda represada dos meses sem serviços por causa da pandemia. Mas é preciso lembrar que o risco de contaminação ainda é uma realidade. Estamos retomando nossos serviços com planejamento e cautela para garantir a segurança de todos", afirmou Konder.



O atendimento nos postos de vistoria, até 18 de dezembro, será exclusivo para os usuários que estavam marcados, mas não conseguiram realizar o serviço anteriormente nestas unidades. A medida é necessária para não exceder a capacidade de atendimento, evitando aglomerações durante a pandemia. Estes usuários não precisam reagendar e podem fazer o serviço até sexta-feira. Os agendados para outros postos que ainda não foram reabertos devem aguardar.



Nos próximos dias, serão reabertas as últimas 12 unidades à medida que a nova empresa prestadora de serviços faça as contratações de funcionários. São elas: Paraíba do Sul, Valença, Paty do Alferes, Cordeiro, Paracambi, Itaperuna, Búzios, Macuco, Casimiro de Abreu, Machado de Assis, Macaé e Campos 2.



As unidades Araruama e Barra Mansa ainda permanecerão fechadas para desinfecção porque funcionários testaram positivo para covid-19.