Por O Dia

Publicado 16/12/2020 06:32 | Atualizado 16/12/2020 06:46

Rio – O corpo do músico Paulo César dos Santos, o Paulinho do grupo Roupa Nova, será cremado nesta quarta-feira (16) no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio. A cerimônia de velório acontece às 16h e será restrita apenas para familiares e amigos íntimos. A assessoria da banda confirmou a morte do cantor na noite da última segunda-feira . Paulinho tinha 68 anos e estava internado na UTI do Hospital Copa D’or, em Copacabana . Ele realizava tratamento para recuperação da Covid-19.O músico foi contaminado pelo novo coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea feito em setembro. Paulinho tratava de um linfoma.Em novembro ele voltou a ser internado, dessa vez diagnosticado com a Covid-19.Nas redes sociais, integrantes da banda Roupa Nova agradeceram o carinho e as mensagens recebidas pelos fãs e amigos."A banda agradece a todos os fãs, familiares, amigos e artistas pelo carinho que estão recebendo, certos de que a passagem do Paulinho foi/será de muita luz. Continuem mandando bons pensamentos para que ele tenha um descanso em paz".