Motoristas da Transporte Campo Grande fazem paralisação Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 07:04 | Atualizado 16/12/2020 09:00

Rio – A Zona Oeste do Rio amanheceu com poucos ônibus nas ruas, nesta quarta-feira (16). Motoristas da Transporte Campo Grande, realizam uma manifestação desde a madrugada por conta do não recebimento do 13º salário.



A empresa atende os principais bairros da Zona Oeste até a região central do Rio. A paralisação pegou muitos passageiros de surpresa.



Estão suspensas as linhas 397 (Campo Grande-Candelária), 393 (Bangu-Candelária), 369 (Bangu-Candelária) e 388 (Santa Cruz-Candelária).



A opção para quem quer chegar ao trabalho é recorrer ao trem ou ao ônibus ‘frescão’, que tem a passagem mais cara.



Rio Ônibus: 'dificuldade até mesmo para a compra de óleo diesel'

Em nota, a Rio Ônibus afirmou que a crise enfrentada pelas empresas é por conta do tema não ser tratado "tecnicamente, mas sim politicamente" pelo governo. O sindicato das empresas disse ainda que há dificuldade até para a compra de pneus e óleo diesel.

"O congelamento da tarifa há 23 meses, a expansão sem controle do transporte clandestino e a concessão de gratuidades sem fonte de custeio são alguns dos problemas que levaram o setor de ônibus na capital fluminense a um colapso econômico-financeiro, que tem criado muitas dificuldade para as empresas de ônibus. Hoje, a dificuldade não é apenas para o pagamento do 13 salário, mas até mesmo para a compra de óleo diesel, pneus e a devida manutenção da frota. Infelizmente, o cenário atual é o preço que se paga quando um tema tão relevante para a população não é tratado tecnicamente, mas sim politicamente".