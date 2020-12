Por O Dia

Publicado 16/12/2020 07:30 | Atualizado 16/12/2020 09:20

Rio – Um acidente grave envolvendo uma van de passageiros deixou uma pessoa morta e outras 15 feridas na manhã desta quarta-feira (16) na Avenida Brasil. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo capotou e saiu da pista, na altura de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

O acidente ocorreu por volta das 5h30. O veículo havia saída de Campo Grande e seguia para Coelho Neto. De acordo com informações, o pneu da van furou e o motorista acabou perdendo a direção.O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h. Um helicóptero pousou na pista para socorrer os feridos com gravidade. O resgate contou com o apoio dos quartéis de Sepetiba, Ricardo de Albuquerque, Santa Cruz e RealengoPor conta do resgate das vítimas a pista sentido Centro foi fechada para o trabalho dos paramédicos. O trânsito na região ficou complicado. Uma pessoa ficou ferida com gravidade e foi levada pela aeronave para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Os demais feridos foram levados para os hospitais municipais Pedro II, em Santa Cruz, e Albert Schweitzer, em Realengo.No site do Detran, é possível ver que a documentação do veículo, com placa de São Gonçalo, estava vencida. O último licenciamento é de 2017.A prefeitura do Rio não respondeu se a van tinha autorização para realizar o transporte alternativo de passageiros.Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo dois carros de passeio no Elevado do Joá, em São Conrado, na Zona Sul do Rio.A colisão entre os dois veículos aconteceu na pista sentido Barra da Tijuca. O trânsito na região segue complicado.Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ferida recebeu atendimento no local e foi liberada.