Por O Dia

Publicado 16/12/2020 07:47

Rio - O Centro de Operações (COR) informou que o Rio retornou ao estado de normalidade, às 6h desta quarta-feira, devido às atuais condições do tempo. De acordo com o Alerta Rio, não houve registro de chuva na última hora e a previsão é de céu parcialmente nublado, sem chuva no período da manhã.Vale lembrar que o município do Rio se encontra em Estágio de Mobilização pela Covid-19, desde o dia 2 de dezembro de 2020, por causa do aumento de casos na cidade.No caso da pandemia do coronavírus, a mudança de estágio significa que os cidadãos devem continuar a seguir as orientações dos especialistas e as regras divulgadas pela Prefeitura do Rio, como usar máscaras, evitar aglomerações e higienizar bem as mãos.