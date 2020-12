Jean Coelho, mais conhecido como Orelha Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 08:06

Rio - Um homem suspeito de integrar uma quadrilha de roubo a residências e cargas em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi preso na noite desta terça-feira. Jean Coelho, conhecido como Orelha, foi capturado por policiais militares com a ajuda do Disque Denúncia (2253-1177).

De acordo com a Polícia Militar, Orelha estava na companhia de um criminoso identificado como GB, ambos do Complexo do Salgueiro. Eles eram monitorados pelos policiais por cometer roubos a residências e cargas na área de São Gonçalo, com ramificações no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.

Publicidade