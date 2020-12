Por O Dia

Rio – A prefeitura do Rio informou que a van envolvida no acidente na Avenida Brasil, que deixou uma pessoa morta e 15 feridas , não tinha autorização da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) para fazer transporte alternativo de passageiros. De acordo com o órgão, o veículo funcionava de forma clandestina.No site do Detran é possível ver que a documentação do veículo, com placa de São Gonçalo, estava vencida. O último licenciamento pago é de 2017. Além disso, a van possuía quatro multas aplicadas pela SMTR, sendo três delas em 2012 por avanço de sinal fechado e uma em 2017, por transitar no acostamento.O acidente foi por volta de 5h30, na pista sentido Centro. A van fazia o itinerário Campo Grande x Coelho Neto.Segundo o Corpo de Bombeiros, passageiros contaram que o pneu do veículo estourou e o motorista perdeu a direção. A van capotou e colidiu em uma árvore. Peritos da Polícia Civil realizaram a perícia local, mas não entraram em detalhes sobre o motivo que ocasionou o acidente.Com o impacto, um passageiro morreu. A polícia não divulgou a identificação dele. Um homem de 20 anos se feriu com gravidade e foi socorrido de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.Ainda de acordo com os Bombeiros, as demais vítimas foram direcionadas para os hospitais municipais Pedro II, em Santa Cruz, e Albert Schweitzer, em Realengo.