Projeto de lei será votado nesta quarta-feira na Alerj Divulgação Alerj

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 10:49 | Atualizado 16/12/2020 11:39

Rio - O Projeto de Lei 3246, de autoria do deputado estadual Flavio Serafini e que autoriza o governo do Estado do Rio de Janeiro a comprar vacinas com eficácia comprovada contra o coronavírus, será votado, na tarde desta quarta-feira, na Alerj. Segundo o projeto de lei, o governo do estado poderá comprar ou participar de consórcios para produzir vacinas autorizadas pela Anvisa mas que não constem do Plano de Imunização do Ministério da Saúde.

O Brasil já ultrapassa os 180 mil mortos e é o segundo país do mundo com mais óbitos registrados no mundo. No Rio de Janeiro, os óbitos voltaram a crescer na última semana.

Segundo Serafini, a falta de planejamento sério do Ministério da Saúde em relação ao combate ao covid-19 se repete na compra da vacina e isso pode fazer com que o Brasil seja um dos últimos países a garantir imunização para a população e que por isso tenha ainda mais mortes:

"É muito importante que o RJ não fique parado na busca por garantir o acesso à vacina para a população. O governo Bolsonaro já deu mostras que politiza o tema e não prioriza o acesso a vacinação, além de dizer que não vai se vacinar e tomar várias atitudes irresponsáveis. O governo do Estado não pode ficar inerte e tem que ser proativo para garantir a vacinação da população", disse Serafini.