PM carioca foi preso com mais de R$ 500 mil em dinheiro

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 11:44 | Atualizado 16/12/2020 14:09

Rio - Um policial militar lotado no 15ºBPM (Duque de Caxias) foi detido, nesta terça-feira, com R$ 521 mil em dinheiro em um carro na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A quantia estava dentro de uma mala no veículo.

Policiais militares estavam em patrulhamento na região, quando desconfiaram de um carro que trafegava pela zona rural da cidade. De acordo com a PM paulista, ao fazerem a abordagem, encontraram o policial militar carioca, de 38 anos, e um passageiro, com anotações por associação criminosa e estelionato.

Segundo a Polícia Civil, o policial alegou que transportava a quantia a pedido de um empresário que faria a compra de gados em Queluz, também no interior paulista. O PM e o carona foram ouvidos e liberado, e a Polícia Civil vai apurar a origem do dinheiro. Os valores foram retidos e caso notificado à Polícia Federal.

De acordo com a PM fluminense, ao ser questionado na delegacia em Pindamonhangaba, o policial prestou informações sobre o proprietário do valor, informou que a quantia era lícita, resultante da venda de cabeças de gado, e estava sendo transferida de Campinas para Queluz.

Ainda segundo a corporação do Rio, após serem ouvidos, o policial e o outro envolvido foram liberados. Foram apreendidos a quantia em dinheiro, 3 aparelhos celulares e uma máquina de contagem de notas. A Corregedoria Geral da Polícia Militar acompanha a ocorrência.