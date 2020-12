Guardas municipais prendem dois homens acusados de estelionato no camelódromo da Uruguaiana Divulgação/Guarda Municipal

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 12:29 | Atualizado 16/12/2020 12:48

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderem dois ambulantes acusados de aplicar golpe em clientes que compravam celular pelas redes sociais e retiravam o produto no camelódromo da Uruguaiana, no Centro. A prisão aconteceu nesta terça-feira, quando agentes foram acionados por um cidadão que se identificou como cunhado de uma vítima do golpe.



O homem informou aos guardas que ela fez a encomenda do aparelho através das redes socias e combinou o ponto de entrega no camelódrono, no sábado, mas ao realizar o pagamento e receber o produto, a vítima notou que o aparelho entregue era diferente.



O cunhado da vítima retornou ao local onde foi retirado o aparelho e acionou oa guardas que estavam fazendo patrulha na região, informando sobre o golpe. Os agentes conduziram os supostos vendedores para a 4ª DP (Centro), onde o caso foi registrado como estelionato.