Deputado Estadual Waldeck Carneiro, relator do processo ASCOM Waldeck

Por O Dia

Rio - O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e do Tribunal Especial Misto (TEM), desembargador Claudio de Mello Tavares, e o colegiado do TEM, formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, ouvem, em sessão marcada para às 9h desta quinta-feira, as 27 testemunhas de acusação e defesa que tiveram seus nomes aprovados para depor no processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel.

Os nomes das 27 testemunhas foram aprovados em sessão realizada no último dia 4, quando o colegiado foi favorável à produção de provas testemunhais e documentais suplementares no processo. As perícias contábeis e de engenharia foram rejeitadas pela maioria.

Confira a lista das 27 testemunhas:

Testemunhas arroladas pela acusação:

Luiz Roberto Martins Soares;

Lucas Tristão do Carmo;

Everaldo Dias Pereira (Pastor Everaldo);

Victor Hugo Amaral Cavalcante Barroso;

Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos ;

Ramon de Paula Neves;

Roberto Bertholdo.

Testemunhas arroladas pela defesa:

Edmar Santos;

Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos;

Claudio Alves França;

Carlos Alberto Chaves;

Mario Peixoto;

Roberto Bertholdo;

Luis Augusto Damasceno Melo;

Hormindo Bicudo Neto;

Sergio D’Abreu Gama;

Felipe de Melo Fonte;

Luiz Roberto Martins;

Marcus Velhote de Oliveira;

Luiz Octávio Martins Mendonça;

Testemunhas do Juízo:

Deputado Waldeck Carneiro – VOTO

Nelson Roberto Bornier de Oliveira

Mario Pereira Marques Neto

Edson da Silva Torres

Gustavo Borges da Silva

Carlos Frederico Verçosa Duboc

Maria Ozana Gomes

Mariana Tomasi Scardua

Bruno José da Costa Kopke Ribeiro



Deputado Alexandre Freitas



Helena Witzel

Alessandro de Araújo Duarte.



Procedimentos

Após a audição das testemunhas, a acusação e a defesa fazem as alegações finais. Logo após, o relator do processo, deputado estadual Waldeck Carneiro se manifesta e dá seu voto. Os integrantes do Tribunal Especial Misto podem acompanhar ou não o voto do relator.

Interrogatório de Wilson Witzel

Na próxima sexta-feira, o desembargador Claudio de Mello Tavares e o colegiado do TEM voltam a se reunir, em nova sessão, às 16h, para interrogatório de Wilson Wetzel, oportunidade em que o réu, que responde por crime de responsabilidade em processo que pode resultar no seu impeachment do cargo, poderá exercer sua autodefesa.

As duas sessões acontecerão no Tribunal Pleno do TJRJ, no 10º andar do Fórum Central, com acesso pelo Beco da Música, no Centro do Rio.