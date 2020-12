TCE Google Maps

Rio - Conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) são suspeitos de receber propina por uma obra superfaturada realizada pela Prefeitura de Niterói, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF). Segundo o órgão, as fraudes em licitações e corrupções eram praticadas desde 2013, e os conselheiros do TCE teriam recebido os repasses ilegais em 2014.

Por causa das investigações, a pedido do MPF, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) determinou buscas e apreensões contra o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), e outros 11 alvos, entre empresas e pessoas físicas, e quebrou seus sigilos telemático, bancário e fiscal. Os mandados estão sendo cumpridos pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira na Operação Transoceânica

Em nota, o TCE-RJ informou que os processos que deram origem à ação tramitam no órgão antes de março de 2017. Confira a íntegra:

"O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) esclarece que todos os processos analisados pelo Ministério Público Federal (MPF) e que deram origem a Operação Transoceânica, desencadeada nesta quarta-feira, 16/12, pela Polícia Federal, tramitaram no órgão antes de março de 2017, período em que a atual administração assumiu a presidência da Corte de Contas – naquela época ainda de maneira interina. Também cabe informar que o Conselho Deliberativo do TCE-RJ passou por mudanças e conta atualmente com apenas dois conselheiros titulares e outros três substitutos. Cinco dos sete conselheiros que atuavam no órgão na formação anterior seguem afastados por decisão judicial. Um outro conselheiro se aposentou. Para pegar o posicionamento dos mesmos, é preciso procurar a defesa dos citados".



Operação Transoceânica

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF), na manhã desta quarta-feira. Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do político na Região Metropolitana e na prefeitura da cidade. O cineasta René Sampaio, diretor do Filme Faroeste Caboclo e dono de uma produtora de filmes que teria um contrato com o Município, também foi alvo da ação.

De acordo com PF e o MPF, a ação mirou possíveis irregularidades na contratação de obras do BRT Transoceânica Charitas-Engenho do Mato e em contratos de publicidade efetuados pela Prefeitura de Niterói. Segundo as instituições, a obra do corredor de transporte, que liga o Centro à Zona Sul de Niterói, teria ficado R$ 34 milhões mais cara do que o previsto.

Em nota, Rodrigo Neves informou que nunca foi ouvido ou convidado a prestar qualquer esclarecimento sobre quaisquer assuntos relacionados à operação desta quarta-feira. Nenhum objeto de valor foi apreendido na ação da PF e do MPF, apenas o seu celular pessoal.

A operação tinha como objetivo cumprir 11 mandados de busca de apreensão, que foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), sendo oito no Rio de Janeiro e três em São Paulo. No entanto, foram cumpridos 13, sendo dois expedidos durante a deflagração. A ação apreendeu celulares, mídias, HDs, documentos e um veleiro avaliado em R$ 300 mil, de propriedade de um dos alvos da operação, que fica em Angra dos Reis, na Costa Verde.

A ação contou com a participação de aproximadamente 60 policiais federais que cumprem os mandados em órgãos públicos, empresas e residências nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo.

Rodrigo Neves foi preso pela Polícia Federal em dezembro de 2018, em um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio, suspeito de integrar um grupo que teria desviado R$ 10 milhões em contratos de transporte da prefeitura. Ele negou as acusações e foi solto em março de 2019.

Confira a nota de Rodrigo Neves na íntegra:

Em relação à absurda ação de busca e apreensão realizada nesta manhã (16.12), o prefeito Rodrigo Neves esclarece que nunca foi ouvido ou convidado a prestar qualquer esclarecimento sobre quaisquer assuntos. Nenhum objeto de valor foi apreendido, apenas o seu celular pessoal. O prefeito não possui automóvel ou objeto de valor. Apesar de não ter informações sobre do que se trata a ação, o prefeito esclarece que a Transoceânica e o túnel Charitas Cafubá foram concluídos há tempos, cumprindo o planejamento da obra e melhoraram muito a qualidade de vida dos niteroienses. A prestação de contas detalhada foi concluída e aprovada por órgãos de acompanhamento e financiamento, como a Caixa Econômica Federal.



O objetivo da ação sobre fatos ocorridos há muitos anos, sem que o prefeito jamais tenha sido ouvido, tem o claro objetivo de desgastar a administração e o prefeito que tem aprovação de mais de 85% da população e cujo sucessor obteve vitória retumbante no primeiro turno com 62% a 9%.



O prefeito repudia a utilização de aparato do Estado com a polícia para ações de perseguição política.



A administração de Rodrigo Neves assumiu em 2013 com dívidas superiores a 500 milhões de reais e vai entregar nos próximos dias a Prefeitura com mais de 700 milhões de reais em conta disponíveis. Quando assumiu, o Fundo Municipal de Previdência tinha 12 milhões de reais e, hoje, tem mais de 740 milhões de reais. Como todos os processos da Prefeitura de Niterói, todas as informações sobre a obra estão disponíveis no Portal de Transparência. O planejamento e a execução da obra foram feitos com custo menor do que todos os projetos similares, no Brasil e na América do Sul.



Trata-se de uma ação abusiva, típica de regimes autoritários, cujo objetivo político, a poucos dias do encerramento do seu mandato, tem o evidente interesse de desgastar a imagem de uma administração e um prefeito amplamente aprovados pela população de Niterói e reconhecidos pela qualidade e transparência da gestão no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. O prefeito vem sofrendo ataques e perseguições, sobretudo a partir do ano de 2018, mas nada foi encontrado contra ele.



O prefeito e sua defesa tomarão todas as medidas para identificar a origem desta perseguição política e responsabilizar os seus autores.