Guardas municipais resgatam dois cachorros que caíram em canal ao lado do Parque Madureira Divulgação/Guarda Municipal

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 15:04

Rio - Guardas municipais da 11ª Inspetoria resgataram na noite desta terça-feira, ao lado do Parque Madureira, dois cachorros que caíram em um canal em Madureira, Zona Norte. Os agentes estavam na base da Inspetoria, quando ouviram latidos intensos vindos do canal.



"Esses cães vivem dentro do parque e recebem o nosso carinho. Quando ouvimos a intensidade dos latidos, já imaginamos que seria um deles em situação de perigo. Provavelmente, eles caíram brincando ou correndo atrás de algum outro animal", disse a guarda municipal Fernanda dos Santos Jorge.