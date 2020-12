Prisão aconteceu em Itaboraí Divulgação

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, dois homens suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo de carga. Carlos Vinicius da Silva Lourenço e Charles da Silva Lima foram detidos no momento em que seguiam para roubar uma carga de celulares na Rodovia Niterói-Manilha, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Na ação, um terceiro criminoso, identificado como Matheus Araújo de Aguiar, foi baleado durante confronto e não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, o grupo é da comunidade da Víuva, no bairro Apolo III, em São Gonçalo, e é responsável por dezenas de roubos praticados na região, sendo uma das quadrilhas mais procuradas.

Carlos Vinicius já foi o chefe do tráfico do Morro da Viúva, tendo passado recentemente o comando a seu irmão, Léo da Kelson, para ficar responsável pelos assaltos na rodovia. Ele possui passagens por tráfico, roubo de cargas e organização criminosa. Já Charles possui passagens por roubo na região de Itaboraí e estava na ação de hoje como "olheiro" da quadrilha, passando informações para a abordagem de um veículo que transportava carga de celulares.



Ainda segundo a polícia, o grupo criminoso também estaria envolvido no resgate do traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, quando um grupo de bandidos armados com fuzis invadiu o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.



Os presos vão responder pelos crimes de roubo tentado, resistência e associação criminosa. Na ação, foram aprendidas uma pistola, celulares e um bloqueador de sinais de GPS.