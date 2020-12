Por O Dia

Publicado 16/12/2020 19:10 | Atualizado 16/12/2020 19:17

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) vai denunciar o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), pelos crimes de quadrilha, corrupção, fraude a licitação e estelionato. Além dele, serão denunciados o cineasta Renê Sampaio e mais cinco pessoas pelos crimes mesmos crimes. Neves é acusado pelo MPF de ser o responsável por fraudes a licitações nas obras da Transoceânica Charitas-Engenho do Mato, que começaram em 2017, — que ficou R$ 34 milhões mais cara do que o previsto — e em contratos de publicidade firmados pelo governo municipal. O prefeito vinha sendo investigado há mais de dois anos. Na operação realizada nesta quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu celulares e computadores do prefeito.Para o MPF, antes mesmo de assumir Neves já havia decidido quem faria a obra. Após assumir a prefeitura, Neves cancelou a licitação do consórcio Via Oceânica e anunciou uma obra com recursos com governo federal.

Rodrigo Neves teria beneficiado a Constran S/A e a Carioca Engenharia ao direcionar para eles o lucrativo contrato com a implantação do BRT Transoceânica. O arranjo seria uma retribuição às doações que as empresas fizeram para a campanha de atual prefeito, ainda quando ele concorreu para vereador.Além do prefeito de Niterói, outros 11 alvos, entre empresas e pessoas físicas são investigados. Conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) também são suspeitos de receber propina por uma obra superfaturada no BRT Transoceânica Charitas-Engenho do Mato realizada pela Prefeitura de Niterói, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF). Segundo o órgão, as fraudes em licitações e corrupções eram praticadas desde 2013, e os conselheiros do TCE teriam recebido os repasses ilegais em 2014.