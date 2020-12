Notas falsas apreendidas Divulgação

Publicado 16/12/2020 19:07 | Atualizado 16/12/2020 19:12

Rio - Policiais da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, um homem de 23 anos com notas falsas de R$ 200. Segundo as investigações, ele estava repassando as cédulas para comerciantes do bairro Laranjeiras, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense.



De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso após uma frentista de um posto de gasolina desconfiar das notas. Ao ser questionado pela autenticidade do dinheiro, o homem se irritou e arrancou com o carro, que derrubou a vítima no chão. Os policiais foram acionados, levantaram informações por meio do setor de inteligência, localizaram e prenderam o suspeito.

Ele vai responder pelos crimes de moeda falsa, estelionato e lesão corporal.