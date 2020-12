Michel Salim Saud será julgado nesta terça-feira pelas mortes de Linete, Manuella e Rafany Reprodução

Publicado 16/12/2020 21:59

Rio - A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu que o advogado Michel Salim Saud vai a novo júri popular. Ele é réu por ser mandante do triplo homicídio que vitimou a mãe, a sobrinha e namorado da sobrinha do estilista da Complexo B, Beto Neves, em agosto de 2013. O caso teve grande repercussão pela forma violenta que aconteceu

Em 27 de agosto de 2013, Manuella Neves, de 22 anos; seu namorado Rafany Pinheiro, de 23 anos; e sua avó Linete Loback Neves, de 69 anos, foram mortos com vários tiros à queima roupa dentro de casa. Não houve indício de roubo. Após 45 dias dos crimes, as investigações da polícia chegaram ao então segurança de Michel, Romero Gil da Rocha, e Pablo Jorge Medeiros. De acordo com o inquérito, ambos confessaram ter recebido R$ 100 mil de Michel pra cometerem os crimes.

Salim foi casado com Rosilene Neves, irmã de Beto, e padrasto de Manuella. Segundo as investigações, após a separação, a jovem fez vários registros na delegacia contra Salim por agressão verbal e física, o que teria motivado o crime. Conforme a polícia, os assassinatos seriam uma forma de punir a ex-mulher pela separação.

Corpos encontrados em cima de cama



Linete, Manuella e Rafany foram encontrados mortos por Beto na casa da família, no bairro Venda da Cruz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, no dia 27 de agosto de 2013. As vítimas estavam na cama de Linete com marcas de tiros e a casa não tinha sinais de arrombamento.



Linete foi morta com tiros no peito e ao lado da boca, Manuella atingida no queixo, de baixo para cima, e no olho direito, e Rafany foi baleado no supercílio e pescoço. De acordo com as investigações, Rafany foi morto para eliminar provas, porque estava com Manuella no momento do crime.