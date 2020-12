Angra dos Reis: traficantes adotam práticas de milicianos Reprodução / Internet

Por Bruna Fantti

Publicado 17/12/2020 07:32 | Atualizado 17/12/2020 10:21

Rio -- Em Angra dos Reis, desde o início do mês, traficantes do Comando Vermelho passaram a obrigar moradores a utilizar a chamada internet do tráfico. Relatos passados à Polícia Civil, aos quais a reportagem

teve acesso, mostram que os criminosos passaram a arrancar os cabos de empresas legalizadas e instalar os de uma prestadora inapta. Com o dinheiro, compram mais drogas e armas.

A adoção de táticas de milicianos por traficantes na Costa Verde é o tema do quinto capítulo da série sobre Narcomilícia do O DIA.

Relato anônimo feito por morador, passado à delegacia, mostra como a internet está sendo monopolizada por traficantes Reprodução

As investigações apontam que criminosos das comunidades Areal, Morro do Carmo, Caixa D’água e Santo Antônio fizeram uma parceria com uma empresa que atua em Itaguaí, na Baixada Fluminense. O dono da empresa já é investigado por associação criminosa com milicianos coordenados por Wellington Braga, o Ecko,

considerado o chefe da maior milícia do Estado. Parte do pagamento dos moradores pelo serviço é repassada ao tráfico.



“A maior dificuldade no crime da prática de milícia, que vem sendo adotada por traficantes em Angra é o denunciante formalizar a denúncia. Há muita intimidação e medo”, afirmou o delegado Vilson de Almeida, titular da delegacia do município.



Isso ficou claro enquanto o delegado investigava extorsão por parte dos mesmos criminosos a comerciantes. Após denúncias de que havia pagamento de taxa de R$3 mil mensais ao tráfico, além da entrega de cestas básicas aos traficantes, representantes do comércio foram chamados a depor. Um deles, visivelmente com medo, declarou que “se tratava de doações aos meninos”.