Detran prorroga prazo para licenciamento de 2020 Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 09:32 | Atualizado 17/12/2020 09:38

Rio - O Detran do Rio prorrogou o prazo para o licenciamento anual de 2020. As novas datas irão de fevereiro até abril de 2021. O órgão pretende dar prazo suficiente para que todos os proprietários regularizem seus veículos sem problema de filas e aglomeração. Por conta da crise sanitária da Covid-19, alguns posto foram fechados e estão reabrindo.



Até o momento, quase 2,6 milhões de motoristas já fizeram o licenciamento. Outras 193.158 já quitaram as taxas, mas não fizeram o licenciamento.



“Como temos falado, estamos tomando todas as providências para permitir que nossos usuários façam os devidos procedimentos sem correria e sem qualquer prejuízo. Lembramos também que quem não precisar de vistoria pode baixar o licenciamento pelo aplicativo Carteira Digital, sem sair de casa.’, frisou o presidente do Detran, Adolfo Konder.



O aplicativo Carteira Digital pode ser baixado de graça tanto em celulares como em tablets ou laptops. O documento também pode ser obtido pelo site do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) www.denatran.gov.br.



A versão digital do documento, válida em todo o território nacional, substituiu o documento obtido no Detran. Além disso, quem quiser ter o documento em papel, pode imprimir a versão digital em sua própria casa para apresentar na fiscalização.



CALENDÁRIO



- Final de placa 0, 1 e 2: até 27 de fevereiro de 2021



- Final de placa 3, 4, 5 e 6: até 30 de março de 2021



- Final de placa 7, 8 e 9: até 31 de abril de 2021



VEJA OS POSTOS REABERTOS



- Ilha do Governador (Cocotá)



- Campo Grande



- Estácio (Haddock Lobo )



- Ilha do Governador (Infraero)



- Niterói



- Santa Cruz



- Parada de Lucas



- Magé



- Mesquita



- Barra da Tijuca (Aerotown)



- Irajá (Ceasa)



- São Gonçalo



- Duque de Caxias (Reduc)



- Vila Isabel



- Nova Iguaçu



- Queimados



- Itaboraí



- Nilópolis



- Cachoeiras de Macacu



- Teresópolis



- Resende



- Miguel Pereira



- Barra do Piraí



- Bom Jesus de Itabapoana



- Angra dos Reis



- Vassouras



- Belford Roxo



- São João de Meriti



- Campos I



- Volta Redonda



- São Pedro da Aldeia



- Petrópolis



- Nova Friburgo